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Полы с подогревом, индивидуальное освещение – как толстосумы хранят суперкары

Мир 18:34   16.04.2024
Оксана Якушко
Полы с подогревом, индивидуальное освещение – как толстосумы хранят суперкары Гараж в квартире. Фото: CNN

В США в последние годы бум на строительство гаражей в элитных многоэтажках. Там миллионеры и миллиардеры хранят и наслаждаются своими машинами круглосуточно, рассказывает CNN.

Гил Дезер имеет потрясающий вид из своего четырехэтажного пентхауса на вершине своей 60-этажной жилой башни в Майами. Но застройщик-миллиардер не очень заинтересован в том, чтобы смотреть на пляж в сторону Багамских островов. Он предпочитает смотреть через большие внутренние окна на 11 своих любимых автомобилей.

«Из гостиной я вижу две машины, из кухни я вижу еще две машины, а затем семь из моей мужской пещеры», — рассказал 48-летний Дезер, предпочитая описывать, а не показывать свою квартиру. «Для меня это как коллекционирование произведений искусства с Да Винчи: его не кладут на хранение, а вешают его на стену».

Дезер сказал, что его собственная Мона Лиза — один из трех его экзотических суперкаров: McLaren Speedtail, Porsche 918 и Bugatti Chiron, каждый из которых стоит более миллиона долларов. Именно поэтому он помог спроектировать центральный лифт, который доставляет автомобили в личные небесные гаражи со стеклянными стенами.

Для сверхбогатого автолюбителя гараж стал ценным объектом недвижимости, где водители могут не только хранить свои машины, но и любоваться ими вместе с друзьями-единомышленниками.

Фото: CNN

«Теперь мы называем их «галереями», а не гаражами», — сказал Грэм Харрис, партнер-основатель SHH Architecture and Interior Design в Лондоне. «Все дело в драме, театре, декорациях и правильном освещении. Прошли те времена, когда гараж был просто бетонным бункером».

Разработчики говорят, что клиенты хотят представить свои автомобили как произведения искусства. Поэтому личные «небесные гаражи» со стеклянными стенами, в которых можно демонстрировать коллекции автомобилей, пользуются спросом среди сверхбогатых людей.

Теперь в люксовых гаражах – симуляторы автомобильных гонок с панорамными экранами или гарнитурами виртуальной реальности, а также изысканные бары, боулинг во всю длину, симуляторы гольфа и гигантские экраны для просмотра спорта.

Фото: CNN

Материалы также меняются. Бетонные полы устарели; Харрис теперь заказывает смолу, заливаемую вручную, которая может быть окрашена в любой цвет и защищает автомобильные шины, а также отталкивает грязь и масло. Освещение можно встроить в пол, чтобы подчеркнуть автомобили и создать впечатление, что они почти плывут.

Поворотные платформы в полу и сложные гидравлические стеллажные системы позволяют легко перемещать и демонстрировать автомобили, что еще более полезно для штатных парковщиков, механиков или водителей, поскольку они могут гарантировать, что нужный автомобиль будет под рукой в любой момент времени.

Фото: CNN

Гил Дезер, чья коллекция насчитывает всего 32 автомобиля, разделенных между его домом в Хэмптоне и пентхаусом в Майами, хочется все время видеть их и ездить на них.

Его здание, строительство которого было завершено в 2017 году и обошлось в 480 миллионов долларов, называется Porsche Design Tower и стало одним из первых жилых комплексов такого бренда. Центральный автомобильный подъемник, запатентованный как «Дезерватор», сделал башню хитом среди тех, кто ценит конфиденциальность и безопасность. Лионель Месси переехал сюда, когда подписал контракт с футбольной командой Дэвида Бекхэма «Интер Майами» (хотя Дезер сказал, что футболист позже переехал в дом «в глуши», когда тысячи фанатов начали наблюдать за улицей возле здания).

Дезеры собираются начать строительство 62-этажного Bentley Residences , также в Майами. Он будет включать в себя элементы дизайна автомобильного бренда, а также четыре Дезерватора и место для трех или четырех автомобилей для каждой из 216 квартир, которые также будут иметь бассейны на балконах и будут стоить от 5,5 до 35 миллионов долларов.

«Bentley хочет, чтобы (разработка) стала продолжением автомобильного опыта», — сказал Дезер. «Мы работаем над системой, в которой музыка, играющая в вашей машине, будет продолжаться, когда вы войдете в свою квартиру».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 18:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В США в последние годы бум на строительство гаражей в элитных многоэтажках. Там миллионеры и миллиардеры хранят и наслаждаются своими машинами круглосуточно, рассказывает CNN.".