На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник
У Харківську область залетіли ворожі безпілотники.
Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликає дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.
Про загрозу застосування ударних БпЛА попередили і в Повітряних силах ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, ЗСУ, Мельник, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 23:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківську область залетіли ворожі безпілотники.".