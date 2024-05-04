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На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник

Суспільство 23:22   04.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник

У Харківську область залетіли ворожі безпілотники.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликає дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Про загрозу застосування ударних БпЛА попередили і в Повітряних силах ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 23:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківську область залетіли ворожі безпілотники.".