На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник

У Харківську область залетіли ворожі безпілотники.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликає дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Про загрозу застосування ударних БпЛА попередили і в Повітряних силах ЗСУ.