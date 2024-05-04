На Харьковщине замечены вражеские БпЛА – Мельник

В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе применения ударных БпЛА предупредили и в Воздушных силах ВСУ.