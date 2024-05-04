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На Харьковщине замечены вражеские БпЛА – Мельник

Общество 23:22   04.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине замечены вражеские БпЛА – Мельник

В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе применения ударных БпЛА предупредили и в Воздушных силах ВСУ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 23:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники.".