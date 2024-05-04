На Харьковщине замечены вражеские БпЛА – Мельник
В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники.
Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Об угрозе применения ударных БпЛА предупредили и в Воздушных силах ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, дрони, дроны, Мельник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 23:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники.".