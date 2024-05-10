Ситуація небезпечна на майбутнє – Бутусов про наступ РФ на північ від Харкова

У ніч проти 10 травня військові РФ перетнули лінію держкордону і зайняли територію на північ від Харкова силами до чотирьох-п’яти батальйонів, проте цей район давно був фактично «сірою зоною», пише український журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, ворог захопив чотири населені пункти – Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка (Міноборони та начальник ХОВА Олег Синєгубов не підтверджують цю інформацію, проте села позначені як окуповані на карті DeepState – ред).

Бутусов стверджує, що лінія оборони там не була розгорнута, тому супротивнику вдалось створити плацдарм шириною до 10 км та глибиною до 5 км. Загальна площа захопленої території – понад 30 квадратних кілометрів. На інших ділянках російські атаки відбиті, супротивник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксоване в районі Вовчанська.

“Дії росіян не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалось так швидко силами піхоти захопити таку значну територію – велике питання. Звичайно, сили там нерівні, наші тактичні резерви у нас діють з глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження – авіації та артилерії. Але про наступ говорили багато місяців і підготуватись, щоб піхота не йшла маршем, було достатньо часу. Подальший наступ противника призупинено, завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянах. Але організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці Стрілеча – неефективною. Тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість”, – пише Бутусов.

За даними журналіста, ворожа бронетехніка здійснила підвіз піхоти на російській території, але в Україну на початку атаки не заходила.

“Очевидно, що зараз бронетехніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти. Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу кожна. Також противник перетнув кордон у районі Вовчанська. Характер дій противника – розвідка боєм, яка проводиться значними силами піхоти. На даний момент противник створив плацдарм для подальших дій, але сил для швидкого розгортання масштабного наступу на саме місто Харків на даний момент в цьому районі не має”, – продовжив Бутусов.

Подальший розвиток подій, зазначив він, залежатиме від дій українських захисників – якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть потужний опір, вони не підуть далі й закріплюватимуться на захопленій ділянці.

“Але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використати цей фронт як можливий плацдарм для наступу більш значними силами. На даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова, загрози швидкого захоплення міста не існує. Для захисту Харкова наше командування зосередило значні сили. Але ситуація дуже небезпечна на майбутнє та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точного ураження російської піхоти”, – підсумував Бутусов.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов (позивний “Осман”) повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах, що “на кордоні гучно”. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім супротивник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. У Міністерстві оборони України близько 13:00 зазначили, що на той момент ці атаки відбиті, тривають бої різної інтенсивності. За даними президента України Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. Синєгубов зазначив, що наразі втрат територій не допущено.