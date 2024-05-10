«Ситуация опасна на будущее» — Бутусов о наступлении РФ к северу от Харькова

В ночь на 10 мая военные РФ пересекли линию госграницы и заняли территорию к северу от Харькова силами до четырех-пяти батальонов, однако этот район давно был фактически «серой зоной», пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

По его данным, враг захватил четыре населенных пункта — Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка (Минобороны и начальник ХОВА Олег Синегубов не подтверждают эту информацию, однако села обозначены как оккупированные на карте DeepState — ред).

Бутусов утверждает, что линия обороны там не была развернута, поэтому противнику удалось создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км. Общая площадь захваченной территории — более 30 квадратных километров. На других участках российские атаки отбиты, противник понес значительные потери. Незначительное продвижение также зафиксировано в районе Волчанска.

«Действия россиян не стали внезапными для украинского командования. Но почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить такую значительную территорию — большой вопрос. Конечно, силы там неравны, наши тактические резервы у нас действуют из глубины, потому что враг имеет преимущество в количестве разведывательных дронов и средств поражения — авиации и артиллерии. Но о наступлении говорили много месяцев и подготовиться, чтобы пехота не шла маршем, было достаточно времени. Дальнейшее наступление противника приостановлено, благодаря развертыванию наших войск и нанесению огневого поражения по россиянам. Но организация обороны на некоторых участках была эффективной, а на участке Стрелечья — неэффективной. Поэтому российские войска пытаются продвигаться дальше. Врага провоцирует слабость», — пишет Бутусов.

По данным журналиста, вражеская бронетехника осуществила подвоз пехоты на российской территории, но в Украину в начале атаки не заходила.

«Очевидно, что сейчас бронетехника будет заходить для поддержки дальнейших действий пехоты. Враг продвигается медленно отдельными группами пехоты, численностью до взвода каждая. Также противник пересек границу в районе Волчанска. Характер действий противника — разведка боем, которая проводится значительными силами пехоты. На данный момент противник создал плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на сам город Харьков на данный момент в этом районе нет», — продолжил Бутусов.

Дальнейшее развитие событий, отметил он, будет зависеть от действий украинских защитников — если россияне понесут большие потери и встретят мощное сопротивление, они не пойдут дальше и будут закрепляться на захваченном участке.

«Но если их не остановить и не нанести больших потерь, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а дальше использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами. На данный момент российское наступление не создает угрозы непосредственно для Харькова, угрозы быстрого захвата города не существует. Для защиты Харькова наше командование сосредоточило значительные силы. Но ситуация очень опасна на будущее и требует быстрых и профессиональных действий украинского командования, чтобы перехватить тактическую инициативу за счет разведки и точного поражения российской пехоты», — подытожил Бутусов.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. В Министерстве обороны Украины около 13:00 отметили, что на тот момент эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности. По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что на данный момент потери территорий не допущено.