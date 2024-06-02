Понимаем, что враг накапливается — представитель Хартии об обстановке у Липцев
Ситуация на направлении Стрелечья-Липцы на севере Харьковщины остается напряженной. Враг пытается продвинуться на восток от Липцев, но безуспешно.
Об этом начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» Петр Левковский сказал в эфире нацмарафона.
«Все штурмовые действия отражены нашими подразделениями. Бойцы бригады «Хартия» вместе с приданными подразделениями держат занятые рубежи, враг несет значительные потери на этом направлении. В целом все тяжело, но все контролируется. Увеличения сил и средств противника мы в настоящее время не наблюдаем, но понимаем, что он накапливается. Понимаем, что он пытается продвинуться и улучшить свое положение. Мы к этому готовы, готовы встречать и давать отпор», — отметил Левковский.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, липцы, Стрелечья, хартия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 16:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на направлении Стрелечья-Липцы на севере Харьковщины остается напряженной. Враг пытается продвинуться на восток от Липцев, но безуспешно".