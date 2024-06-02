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Понимаем, что враг накапливается — представитель Хартии об обстановке у Липцев

Происшествия 16:04   02.06.2024
Елена Нагорная
Понимаем, что враг накапливается — представитель Хартии об обстановке у Липцев

Ситуация на направлении Стрелечья-Липцы на севере Харьковщины остается напряженной. Враг пытается продвинуться на восток от Липцев, но безуспешно.

Об этом начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» Петр Левковский сказал в эфире нацмарафона.

«Все штурмовые действия отражены нашими подразделениями. Бойцы бригады «Хартия» вместе с приданными подразделениями держат занятые рубежи, враг несет значительные потери на этом направлении. В целом все тяжело, но все контролируется. Увеличения сил и средств противника мы в настоящее время не наблюдаем, но понимаем, что он накапливается. Понимаем, что он пытается продвинуться и улучшить свое положение. Мы к этому готовы, готовы встречать и давать отпор», — отметил Левковский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на направлении Стрелечья-Липцы на севере Харьковщины остается напряженной. Враг пытается продвинуться на восток от Липцев, но безуспешно".