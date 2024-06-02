Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
16 корректируемых авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала текущих суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.
Из районов населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области захватчики били КАБами по районам Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодезя.
На Харьковском направлении была одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица вблизи Волчанска.
На Купянском направлении враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех. Продолжается боевое столкновение неподалеку Невского. Враг активно применяет авиацию — пять КАБов сбросил в ходе трех авиаударов по районам Степовой Новоселовки, Боровского и Андреевки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 13:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 корректируемых авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала текущих суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".