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Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ

Происшествия 13:52   02.06.2024
Елена Нагорная
Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

16 корректируемых авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала текущих суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Из районов населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области захватчики били КАБами по районам Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодезя.

На Харьковском направлении была одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех. Продолжается боевое столкновение неподалеку Невского. Враг активно применяет авиацию — пять КАБов сбросил в ходе трех авиаударов по районам Степовой Новоселовки, Боровского и Андреевки.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 корректируемых авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала текущих суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".