Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ

16 корректируемых авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала текущих суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Из районов населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области захватчики били КАБами по районам Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодезя.

На Харьковском направлении была одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех. Продолжается боевое столкновение неподалеку Невского. Враг активно применяет авиацию — пять КАБов сбросил в ходе трех авиаударов по районам Степовой Новоселовки, Боровского и Андреевки.