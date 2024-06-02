ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська

16 керованих авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку поточної доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

З районів населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області загарбники били КАБами по районах Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

На Харківському напрямку відбулась одна спроба окупантів просунутись у районі села Стариця поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув у ході трьох авіаударів по районах Степової Новоселівки, Борівського та Андріївки.