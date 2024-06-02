Live
  • Нд 02.06.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська

Події 13:52   02.06.2024
Олена Нагорна
ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська

16 керованих авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку поточної доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

З районів населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області загарбники били КАБами по районах Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

На Харківському напрямку відбулась одна спроба окупантів просунутись у районі села Стариця поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув у ході трьох авіаударів по районах Степової Новоселівки, Борівського та Андріївки.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська
ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська
02.06.2024, 13:52
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 23:23
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
02.06.2024, 11:47
Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року
Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року
01.06.2024, 16:02
П’яний водій у Харкові влаштував ДТП і втік – копи знайшли порушника
П’яний водій у Харкові влаштував ДТП і втік – копи знайшли порушника
02.06.2024, 13:23

Новини за темою:

13:00
ЗСУ контратакували та відбили кілька кварталів в центрі Вовчанська – BILD
09:38
DeepState показав, який вигляд має Вовчанськ після трьох тижнів обстрілів
10:00
Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW
10:47
У РФ вирішують: концентруватись на Вовчанську чи відкривати ще фронт- Машовець
21:27
70% Вовчанська під контролем Сил оборони – речник ОТУВ «Харків»

Ви читали новину: «ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 керованих авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку поточної доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.".