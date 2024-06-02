ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська
16 керованих авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку поточної доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.
З районів населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області загарбники били КАБами по районах Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.
На Харківському напрямку відбулась одна спроба окупантів просунутись у районі села Стариця поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув у ході трьох авіаударів по районах Степової Новоселівки, Борівського та Андріївки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 13:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 керованих авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку поточної доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.".