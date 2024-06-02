Генштаб ВСУ: о потерях врага на севере Харьковщины и бое в районе Волчанска
На севере Харьковщины с начала суток продолжается бой в районе Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.
Ситуация контролируемая. Украинские защитники продолжают усиливать передний край обороны.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 115 человек, из них 34 — безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, артсистему, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц спецтехники. Поражены склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, старица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 11:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины с начала суток продолжается бой в районе Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00".