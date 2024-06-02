Генштаб ВСУ: о потерях врага на севере Харьковщины и бое в районе Волчанска

На севере Харьковщины с начала суток продолжается бой в районе Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.

Ситуация контролируемая. Украинские защитники продолжают усиливать передний край обороны.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 115 человек, из них 34 — безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, артсистему, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц спецтехники. Поражены склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.