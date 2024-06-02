Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
На півночі Харківщини з початку доби триває бій у районі Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.
Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують посилювати передній край оборони.
Минулої доби на Харківському напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, артсистему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Уражені склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, генштаб, наступ, старица, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини з початку доби триває бій у районі Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00".