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Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська

Події 11:47   02.06.2024
Олена Нагорна
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська

На півночі Харківщини з початку доби триває бій у районі Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.

Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують посилювати передній край оборони.

Минулої доби на Харківському напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, артсистему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Уражені склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини з початку доби триває бій у районі Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00".