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Біля Липців і Вовчанська без змін: ISW прокоментував загрозу для Золочівщини

Політика 07:47   02.06.2024
Олена Нагорна
Біля Липців і Вовчанська без змін: ISW прокоментував загрозу для Золочівщини Фото: Генштаб ЗСУ

1 червня у районах Липців та Вовчанська на Харківщині тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, 31 травня та 1 червня бої тривали в районі Липців та між Глибоким та Лук’янцями, російські війська вели наступальні дії поблизу і всередині Вовчанська.

Щодо загрози для Золочівського напрямку, то, як пише ISW, можливі наступальні операції військ РФ у цьому районі, швидше за все, будуть покликані ще більше розтягувати українські сили на півночі Харківської області.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов заявив 1 червня, що російські сили можуть активізувати свої дії на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою Росії у цьому районі. 30 травня Синєгубов говорив, що російські війська не концентрували ударну групу на Золочівському напрямку, але можуть перенаправити туди сили з районів Липців та Вовчанська.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня у районах Липців та Вовчанська на Харківщині тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, пише американський Інститут вивчення війни (ISW)".