У Липцев и Волчанска без перемен: ISW прокомментировал угрозу для Золочевщины
1 июня в районах Липцев и Волчанска на Харьковщине продолжались бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
По информации аналитиков, 31 мая и 1 июня бои продолжались в районе Липцев и между Глубоким и Лукьянцами, российские войска вели наступления вблизи и внутри Волчанска.
Что касается угрозы для Золочевского направления, то, как пишет ISW, возможные наступательные операции войск РФ в этом районе, скорее всего, будут призваны еще больше растягивать украинские силы на севере Харьковской области.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов заявил 1 июня, что российские силы могут активизировать свои действия на Золочевском направлении и что Украина следит за поведением России в этом районе. 30 мая Синегубов говорил, что российские войска не концентрировали ударную группу на Золочевском направлении, но могут перенаправить туда силы из районов Липцев и Волчанска.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, золочів, институт изучения войны, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 07:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня в районах Липцев и Волчанска на Харьковщине продолжались бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW)".