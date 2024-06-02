У Липцев и Волчанска без перемен: ISW прокомментировал угрозу для Золочевщины

1 июня в районах Липцев и Волчанска на Харьковщине продолжались бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, 31 мая и 1 июня бои продолжались в районе Липцев и между Глубоким и Лукьянцами, российские войска вели наступления вблизи и внутри Волчанска.

Что касается угрозы для Золочевского направления, то, как пишет ISW, возможные наступательные операции войск РФ в этом районе, скорее всего, будут призваны еще больше растягивать украинские силы на севере Харьковской области.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов заявил 1 июня, что российские силы могут активизировать свои действия на Золочевском направлении и что Украина следит за поведением России в этом районе. 30 мая Синегубов говорил, что российские войска не концентрировали ударную группу на Золочевском направлении, но могут перенаправить туда силы из районов Липцев и Волчанска.