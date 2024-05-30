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ХОВА о Золочевском направлении: актуализированы все планы экстренной эвакуации

Общество 17:00   30.05.2024
Виктория Яковенко
ХОВА о Золочевском направлении: актуализированы все планы экстренной эвакуации Фото: telegram Андрея Беседина

Враг сейчас сконцентрировал все свои силы на Липецком и Волчанском направлениях. Однако в ХОВА не исключают, что оккупанты активизируют свои действия и на Золочевском направлении.

«Поэтому нами были актуализированы все планы экстренной эвакуации населения, когда она будет массовой, когда люди начнут массово выезжать самостоятельно, в том числе, и будут обращаться к нам за помощью в эвакуации», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также добавил, что сейчас продолжается эвакуация из Липецкого и Волчанского направлений. Оттуда вывезли уже около 12 тысяч человек.

«В Волчанске продолжают находиться около 50 человек, если брать окраины Волчанска – это еще примерно до 100 человек, по Липецкому направлению — цифры примерно такие же», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг сейчас сконцентрировал все свои силы на Липецком и Волчанском направлениях. Однако в ХОВА не исключают, что оккупанты активизируют свои действия и на Золочевском направлении.".