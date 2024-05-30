ХОВА о Золочевском направлении: актуализированы все планы экстренной эвакуации
Враг сейчас сконцентрировал все свои силы на Липецком и Волчанском направлениях. Однако в ХОВА не исключают, что оккупанты активизируют свои действия и на Золочевском направлении.
«Поэтому нами были актуализированы все планы экстренной эвакуации населения, когда она будет массовой, когда люди начнут массово выезжать самостоятельно, в том числе, и будут обращаться к нам за помощью в эвакуации», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он также добавил, что сейчас продолжается эвакуация из Липецкого и Волчанского направлений. Оттуда вывезли уже около 12 тысяч человек.
«В Волчанске продолжают находиться около 50 человек, если брать окраины Волчанска – это еще примерно до 100 человек, по Липецкому направлению — цифры примерно такие же», — отметил Синегубов.
Читайте также: Есть беспокойство по Золочевскому направлению Харьковщины – Синегубов (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, Золочевское, направление, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ХОВА о Золочевском направлении: актуализированы все планы экстренной эвакуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг сейчас сконцентрировал все свои силы на Липецком и Волчанском направлениях. Однако в ХОВА не исключают, что оккупанты активизируют свои действия и на Золочевском направлении.".