Есть беспокойство по Золочевскому направлению Харьковщины – Синегубов (видео)
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Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что все внимание приковано к Золочевскому направлению, потому что россияне могут попытаться начать наступление в этом направлении.
«По Золочевскому направлению, да, у нас определенные беспокойства есть. И, конечно, враг может активизировать и в том направлении своего действия. Поэтому действительно следим за его поведением. И, конечно, будем принимать все меры, в том числе, эвакуации населения», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Золочевский район, Олег Синегубов, россияне, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что все внимание приковано к Золочевскому направлению, потому что россияне могут попытаться начать наступление в этом направлении.".