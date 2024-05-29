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Есть беспокойство по Золочевскому направлению Харьковщины – Синегубов (видео)

Общество 21:43   29.05.2024
Оксана Якушко
Есть беспокойство по Золочевскому направлению Харьковщины – Синегубов (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что все внимание приковано к Золочевскому направлению, потому что россияне могут попытаться начать наступление в этом направлении.

«По Золочевскому направлению, да, у нас определенные беспокойства есть. И, конечно, враг может активизировать и в том направлении своего действия. Поэтому действительно следим за его поведением. И, конечно, будем принимать все меры, в том числе, эвакуации населения», — отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что все внимание приковано к Золочевскому направлению, потому что россияне могут попытаться начать наступление в этом направлении.".