Есть беспокойство по Золочевскому направлению Харьковщины – Синегубов (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что все внимание приковано к Золочевскому направлению, потому что россияне могут попытаться начать наступление в этом направлении.

«По Золочевскому направлению, да, у нас определенные беспокойства есть. И, конечно, враг может активизировать и в том направлении своего действия. Поэтому действительно следим за его поведением. И, конечно, будем принимать все меры, в том числе, эвакуации населения», — отметил Синегубов.