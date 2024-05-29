Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что «промежуточные результаты», которых россияне добились на севере от Харькова и под Волчанском, мягко говоря, «не совпадают» с их первоначальным планом. Однако пока не стоит надеяться, что враг полностью откажется от своих намерений.

На данный момент, по данным Машовца, на Липцевском направлении армия РФ перешла к активной обороне по рубежу Глубокое — Лукьянцы и проводят перегруппировку определенных сил и средств в этой тактической зоне. Цель перегруппировки — возобновить наступление в направлении сел Липцы и Слобожанское, а также — Зеленого и Нескучного. На отдельных участках по направлению на Липцы продолжаются атаки ограниченными силами.

На Волчанском направлении оккупанты закрепляются в районе села Бугроватка на западном (правом) берегу Северского Донца. Также продолжаются попытки продвинуться западнее Волчанска (по направлению Гатище — Синельниково) и северо-восточнее и восточнее города (по направлению на с. Тихое со стороны старого аэродрома севернее города).

«В самом городе продолжаются активные «пехотные» бои. Противник пытается удержать свои позиции в районе ЦРБ (центральной районной больницы) г. Волчанск и городского лицея №1. В центральной части города, куда передовые штурмовые группы противника сумели пробиться несколько суток назад, очевидно, ему пришлось таки покинуть целый ряд позиций и отойти к северу. (где-то до ул. Короленко). Активные бои продолжаются в районе «Посада», «Оазиса» и на пересечении ул. Гоголя и Хлебороба. В связи с этим, стоит отметить, что противнику, ПОКА что так и не удалось ни в одной точке форсировать р. Волчья (ни в пределах города, ни в его окрестностях\прилегающих территориях), что, несомненно, является одним из ключевых факторов, по поводу результата боев в районе г. Волчанск на протяжении крайних суток», — сообщил военный обозреватель.

При этом ГВ «Север» россиян, по мнению Машовца, вряд ли отказалось от достижения поставленных целей. Поэтому обозреватель считает, что следует ожидать наращивания усилий врага на Волчанском направлении. А также введение дополнительных сил.

«Наиболее вероятное направление — в сторону с. Тихое и с. Волчанские Хутора, хотя не исключено, что противник таки попытается форсировать р. Волчья и прорваться по направлению Гатище — Синельниково западнее города (что само по себе, способно ну очень существенно ухудшить положение ВСУ во всем Волчанском районе обороны), так как, по сути, выводит противника в важный район, где он получит возможность перерезать в районе Синельниково — Цегельное — Вильча — Лиман основную коммуникацию нашей Волчанской группы войск», — отметил Машовец.

Он также считает, что россияне попытаются соединить плацдармы на Волчанском и Липцевском направлениях. А значит будут пытаться прорываться из Бугроватки и Старицы в направлении Избицкого и Терновой. Также вероятно и восстановление активного давления в сторону Липцев.

Подытоживая достигнутое россиянами и их вероятные планы, Машовец сделал ряд допущений о возможных дальнейших событиях летней наступательной кампании оккупантов.

«Очевидно, действия противника на Харьковском операционном направлении в общей канве «летней кампании» противника 2024 года имели большее значение, чем реально достигнутые им результаты. Поэтому я бы не надеялся на то, что противник может в ближайшее время ПОЛНОСТЬЮ отказаться от «выполнения своего плана», — считает обозреватель.

Вполне вероятно, что в исходные планы внесут коррективы, но основная идея — прорваться в тылы Купянской группировке Сил обороны — останется актуальной. Так что продолжатся попытки «взять под контроль» Волчанск и форсировать Волчью. Ничего похожего на попытку перейти к обороне на этом направлении со стороны армии РФ не наблюдается.

«Гораздо больше меня занимает другой вопрос. Что будет дальше в стратегическом смысле? Пока командование противника реализует свой план на Харьковском операционном направлении (ГВ «Север») войсками (силами) двух «штатных» округов — Ленинградского и Московского, которые собственно и предназначены для действий на северо-западном и западном стратегических направлениях… И собирается ПОКА что обходиться именно этими силами. Но если оно в той дилемме, что сейчас, очевидно, перед ним предстала после первых «промежуточных» результатов на Харьковском операционном направлении (которые явно, мягко говоря, «не совпадают» с его первоначальным планом): между тем, чтобы все же таки превратить его в «основное содержание» летней кампании и тем, чтобы «еще где-то» попытаться достичь оперативного успеха… выберет именно второй вариант, это явно отразится на смысле всей так называемой летней кампании на всех без исключения операционных направлениях (потому что его одним из основных элементов будет очевидная СТРАТЕГИЧЕСКАЯ перегруппировка российских войск). Следовательно, это все существенно отразится и на ходе всей войны. На данный момент, риск «разбить себе бошку» в этой же летней кампании, очевидно, для российского командования растет. А с поступлением основного объема и установлением системного, планомерного характера военно-технической помощи со стороны наших стран-союзников он еще больше вырастет. Цейтнот, в этом смысле, для кремля… явно уже не за горами», — подытожил Машовец.