Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вважає, що “проміжні результати”, яких росіяни досягли на півночі від Харкова та під Вовчанськом, м’яко кажучи, “не збігаються” з їхнім первісним планом. Однак поки що не варто сподіватися, що ворог повністю відмовиться від своїх намірів.

На цей час, за даними Машовця, на Липцівському напрямку армія РФ перейшла до активної оборони за кордоном Глибоке – Лук’янці та проводять перегрупування певних сил і засобів у цій тактичній зоні. Мета перегрупування – відновити наступ у напрямку сіл Липці та Слобожанське, а також – Зеленого та Нескучного. На окремих ділянках у напрямку на Липці продовжуються атаки обмеженими силами.

На Вовчанському напрямку окупанти закріплюються в районі села Бугруватка на західному (правому) березі Сіверського Дінця. Також продовжуються спроби просунутися на захід від Вовчанська (у напрямку Гатище – Синельникове) і на північний схід та схід від міста (у напрямку на с. Тихе з боку старого аеродрому на північ від міста).

“У самому місті тривають активні “піхотні” бої. Противник намагається утримати свої позиції в районі ЦРЛ (центральної районної лікарні) м. Вовчанськ та міського ліцею №1. У центральній частині міста, куди передові штурмові групи противника зуміли пробитися кілька діб тому, очевидно, йому довелося таки полишити цілий ряд позицій й відійти північніше (десь до вул.Короленка). Активні бої тривають в районі “Посада”, “Оазіса” та на перетині вул. Гоголя та Хлібороба. У зв’язку з цим, варто зазначити, що противнику, ПОКИ ЩО… так й не вдалося в жодній точці форсувати р. Вовча (ні в межах міста, ні в його околицях\прилеглих територіях), що, безсумнівно, є одним з ключових факторів, щодо результату боїв в районі м. Вовчанськ протягом крайніх діб“, – повідомив військовий оглядач.

При цьому УВ “Север” росіян, на думку Машовця, навряд чи відмовилося від досягнення поставленої мети. Тому оглядач вважає, що слід очікувати нарощування зусиль ворога на Вовчанському напрямку. А також введення додаткових сил.

“Найбільш ймовірний напрямок – у бік с. Тихе та с. Вовчанські Хутори, хоча не виключено, що противник таки спробує форсувати р. Вовча та прорватись у напрямку Гатище – Синельникове західніше міста (що саме по собі, здатне ну дуже суттєво погіршити положення ЗСУ у всьому Вовчанському районі оборони), бо, по суті виводить противника у важливий район, де він отримає змогу перерізати в районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман основну комунікацію нашої Вовчанської групи військ”, – зазначив Машовець.

Він також вважає, що росіяни намагатимуться поєднати плацдарми на Вовчанському та Липцівському напрямках. А значить намагатимуться прориватися з Бугруватки та Стариці в напрямку Ізбицького та Тернової. Також можливе й відновлення активного тиску в бік Липців.

Підсумовуючи досягнуте росіянами та їхні ймовірні плани, Машовець зробив низку припущень про можливі подальші події літньої наступальної кампанії окупантів.

“Очевидно, дії противника на Харківському операційному напрямку у загальній канві “літньої кампанії” противника 2024 року мали більшого значення, ніж нині реально досягнуті ним результати. Тому, я б не сподівався на те, що противник може найближчим часом ПОВНІСТЮ відмовитись від “виконання свого плану”, зокрема у частині, що стосується Харківського операційного напрямку“, – вважає оглядач.

Цілком імовірно, що у вихідні плани внесуть корективи, але основна ідея – прорватися в тили Куп’янської угруповання Сил оборони – залишиться актуальною. Тож продовжаться спроби “взяти під контроль” Вовчанськ і форсувати Вовчу. Нічого схожого на спробу перейти до оборони на цьому напрямку з боку армії РФ немає.

“Набагато більше мене займає інше питання – що буде далі у стратегічному сенсі? Поки, командування противника реалізує свій план на Харківському операційному напрямку (УВ “Север”) військами (силами) двох “штатних” округів – Ленинградського та Московського, які власне й призначені для дій на північно-західному та західному стратегічних напрямках… Й збирається ПОКИ ЩО обходитись саме цими силами. Але, якщо воно в тій дилемі, що зараз, очевидно, перед ним постала після перших “проміжних” результатів на Харківському операційному напрямку (які явно, м’яко кажучи, “не збігаються” із його початковим планом) між тим, щоб все ж таки перетворити його на “основний зміст” літньої кампанії й тим, щоб “ще десь” спробувати досягнути оперативного успіху… обере саме другий варіант, то це явно відіб’ється на сенсі всієї, так званої літньої кампанії на всіх без виключення операційних напрямках (бо його одним з основних елементів буде очевидне СТРАТЕГІЧНЕ перегрупування російських військ). А відтак, це все суттєво відіб’ється й на ході всієї війни. На цей час ризик “розбити собі бошку” у цій самій літній кампанії, очевидно, для російського командування зростає. А з надходженням основного обсягу й встановленням системного, планомірного характеру військово-технічної допомоги з боку наших країн-союзників, він ще більше зросте. Цейтнот, у цьому сенсі, для кремля… явно вже не за горами”, — підсумував Машовець.