Росіяни вже можуть дотягнутися артилерією до Харкова – Машовець

Частина артилерії (як реактивної, так і ствольної), що є в розпорядженні РФ, може дотягнутися до північних районів Харкова, пише військовий оглядач Костянтин Машовець. Проте спроба противника організувати регулярні обстріли зустріне “активну протидію” ЗСУ.

В огляді 29 травня Машовець прокоментував одну з найбільш обговорюваних цілей армії РФ на Харківському напрямку – а саме: досягти просування в бік Харкова, яке дозволить бити по місту з артилерії.

“На цей час від передових позицій російських військ в районі с. Лук’янці до північно-східної околиці м. Харків (район вул. Басейна) приблизно 20-21 км. Зважаючи на той факт, що застосовувати противником у 10-15 км прилеглій тактичній зоні свою важку далекобійну артилерію для неї “черевато и опасТно” (бо, звісно, її вогневі позиції будуть швидко виявлені українськими військами й по них буде завдано випереджального вогневого ураження), у противника й так вже є можливість завдавати по м. Харків вогневого ураження певними артилерійськими засобами з певною мірою безпечних дистанцій”, – написав військовий оглядач групи “Інформаційний спротив”.

Так, за даними Машовця, до Харкова теоретично можуть дістати такі російські засоби артилерії (та РСЗВ):

🔹 реактивна система залпового вогню (РСЗВ) типу 9К58 “Смерч” – її звичайна максимальна дальність ураження – до 70 км, а реактивним снарядом, що коригується, підвищеної дальності типу 9М542, і до 120 км;

🔹 РСЗВ типу 9К57 “Ураган” (б’є “по максимуму” – до 35-36 км);

🔹 152-міліметрова самохідна артилерійська установка (САУ) типу 2С19 “Мста-С” (певними типами осколково-фугасних снарядів ЗВОФ72 та активно-реактивним ЗВОФ91) – відповідно на 25 та 29 км;

🔹 152-міліметрова буксирована гармата типу 2А36 “Гиацинт-Б”, а також її самохідний різновид (2С5 типу “Гиацинт-С”) цілим рядом штатних снарядів, включаючи активно-реактивні, б’є на максимальні відстані від 29 до 33 км;

🔹 203-міліметрові далекобійні самохідні гармати типу 2С7 “Пион” можуть бити на максимальну відстань різнотипними важкими 203-міліметровими снарядами – від 30 до 47,5 км;

🔹 152-міліметрова САУ типу 2С35 “Коалиция-СВ”, “яка нібито почала надходили до російських військ з 2023 року (як кажуть, у військах зараз розгорнуть “дослідний дивізіон” у 8-10 одиниць)” може стріляти, згідно із заявленими ТТХ, різними типами снарядів на відстань від 40 до 80 км.

“Тому, шановні громадяни (особливо харків’яни), до північних та північно-східних районів міста Харків ворог МОЖЕ спробувати дотягнутися артою, звісно, за умови дотримання певних умов… УЖЕ… Звичайно, гіпотетична поява всіх цих артилерійських систем (АС) противника у відповідних зонах та на відповідних рубежах, які загрожують Харкову, не залишиться непомітною для ЗСУ й спроба противника організувати регулярні артилерійські нальоти по тих районах міста, до яких він може дотягнутися, обов’язково зустрінуть, скажімо так, “активну протидію” ЗСУ, але мати на увазі вище викладені зауваження все ж-таки варто“, — підкреслив Машовець.