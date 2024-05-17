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Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях

Події 06:58   17.05.2024
Оксана Горун
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях

Український журналіст, редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов, перебуваючи в Липцях, описав, як відбивають атаки ворога на півночі від Харкова.

“Російська піхота намагається пробитись вперед в околицях села, але вибудуваний чіткий фронт оборони відбиває усі атаки. Тактика росіян: щільна розвідка; масоване застосування дронів усіх типів; розмʼякшення оборони ударами артилерії, авіації та дронів; піхота силами від 10 до 30 солдатів здійснює інфільтрацію – або намагається знайти незайняті розриви у наших бойових порядках, щоб просунутись у глибину, або знайти слабкі позиції, які у нас люблять малювати на картах – “спшки”, і атакувати їх маючи перевагу у чисельності. Місцевість сприяє такій тактиці – багато густих посадок дозволяють малим групам здійснювати прихований маневр”, – написав Бутусов.

За його даними, росіяни – приблизно за два кілометри від села. Обороняють напрямок знамениті харківські бригади: 92-га ОШБр та 13-та бригада НГУ “Хартія”.

“Наші війська зараз мають перевагу над росіянами, попри більшу кількість озброєння та боєприпасів у ворога. Неможливо передати мотивацію та натхнення наших воїнів, які займають оборону та ведуть бої з росіянами. Ніхто не збирається відступати, російська піхота зазнає значинх втрат”, – зазначив журналіст.

По Липцях росіяни б’ють з авіації, артилерії та мінометів. Також у ворога безліч дронів.

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“Російські fpv-дрони над нами гудуть постійно, безперервно, і це не перебільшення. Тут працює значна кількість розрахунків, і схоже, що саме росіяни отримали свій мільйон дронів”, – описав ситуацію Бутусов.

Крім fpv-дронів у небі постійно висять “орлани” та “суперками”, які коригують удари ракет, авіації та “ланцетів”.

“Харків прикритий нашими якісно організованими та максимально вмотивованими військами, але потрібно прикриття з повітря. Наші успіхи у боях під Липцями даються дуже нелегко. Ворог швидко вчиться, робить висновки, вдосконалюється, на фронті йдуть дуже важкі бої. Щодня відбуваються контактні бої на коротких відстанях. Битва за Харківщину продовжується”, – підсумував журналіст.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 06:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст, редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов, перебуваючи в Липцях, описав, як відбивають атаки ворога на півночі від Харкова".