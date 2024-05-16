Вистрибують з вікон: як вибивають росіян з лікарні у Вовчанську (відео)
Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, як українські військові вибивають окупантів з центральної лікарні Вовчанська.
«Українські захисники «виписують» російських окупантів із будівлі центральної лікарні Вовчанська. Ті, як у якомусь зомбі-муві, вистрибують із вікон, падають та ламають ноги», – зазначив Бутусов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, Бутусов, вовчанськ, выбивают, окна, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, як українські військові вибивають окупантів з центральної лікарні Вовчанська.".