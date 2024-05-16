Вистрибують з вікон: як вибивають росіян з лікарні у Вовчанську (відео)

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, як українські військові вибивають окупантів з центральної лікарні Вовчанська.

«Українські захисники «виписують» російських окупантів із будівлі центральної лікарні Вовчанська. Ті, як у якомусь зомбі-муві, вистрибують із вікон, падають та ламають ноги», – зазначив Бутусов.