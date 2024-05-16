Выпрыгивают из окон: как выбивают россиян из больницы в Волчанске (видео)

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные выбивают оккупантов из центральной больницы Волчанска.

«Украинские защитники «выписывают» российских оккупантов из здания центральной больницы Волчанска. Те, как в каком-нибудь зомби-муви, выпрыгивают из окон, падают с козырька и ломают ноги», — отметил Бутусов.