Выпрыгивают из окон: как выбивают россиян из больницы в Волчанске (видео)
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные выбивают оккупантов из центральной больницы Волчанска.
«Украинские защитники «выписывают» российских оккупантов из здания центральной больницы Волчанска. Те, как в каком-нибудь зомби-муви, выпрыгивают из окон, падают с козырька и ломают ноги», — отметил Бутусов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, Бутусов, волчанск, выбивают, оккупанты, окна, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные выбивают оккупантов из центральной больницы Волчанска.".