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Выпрыгивают из окон: как выбивают россиян из больницы в Волчанске (видео)

Общество 15:19   16.05.2024
Виктория Яковенко
Выпрыгивают из окон: как выбивают россиян из больницы в Волчанске (видео)

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные выбивают оккупантов из центральной больницы Волчанска.

«Украинские защитники «выписывают» российских оккупантов из здания центральной больницы Волчанска. Те, как в каком-нибудь зомби-муви, выпрыгивают из окон, падают с козырька и ломают ноги», — отметил Бутусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 15:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные выбивают оккупантов из центральной больницы Волчанска.".