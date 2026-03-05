По Купянску работает более 100 российских расчетов БпЛА — Бутусов (видео)

Украинский журналист и военнослужащий корпуса Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов рассказал, почему так долго не удается уничтожить остатки оккупантов в Купянске.

«Фактически, там на данный момент есть два опорных пункта, которые противник обороняет на весь город. Которые удерживает. И есть определенная проблема с тем, что враг сосредоточил очень большое количество БпЛА. Дроны противника там просто непрерывно в воздухе. Большое количество. Они и в засадах стоят, и ведут разведку, и поражение. Я думаю, что там более ста расчетов, более 100 позиций БпЛА противника работает по Купянску для выполнения всех видов задач. Поэтому активные действия там проходят очень редко, когда обстановка позволяет, когда позволяют дроны. Потому что украинские командиры пытаются беречь в Купянске жизнь людей. И те штурмовые подразделения, которые непосредственно в Купянске сейчас производят зачистку, они пытаются работать очень точечно для того, чтобы избежать потерь», — пояснил Бутусов.

Видео: Бутусов Плюс

Он также отметил, что российская армия всеми силами старается сохранить в Купянске хотя бы минимальное присутствие. А для этого «подбрасывает» туда военнослужащих ценой высоких потерь.

«Враг постоянно пытается под прикрытием тумана, через Оскол, вдоль русла, «подбрасывать» хотя бы одного-двух человек дополнительно. Потери у них на этих инфильтрациях просто безумные, но постоянно атакуя периметр нашей обороны, враг нам замедляет задачи по ликвидации этих остаточных групп. Тем не менее, друзья, Купянск будет освобожден полностью, я в этом совершенно не сомневаюсь. Сейчас мы контролируем около 95% города», — сказал боец «Хартии».