Усиливаем контроль над Купянском — Сырский подвел итоги зимы

Украина 14:11   02.03.2026
Оксана Горун
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 марта констатировал: «Мы выстояли в этой тяжелой «битве за зиму».

Подводя итоги очередного периода российско-украинской войны, Главком подчеркнул, что Силы обороны за три месяца ликвидировали больше российских солдат, чем врагу удалось привлечь в свои ряды.

«Общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки», — отметил Сырский.

Еще одно свидетельство позитивной динамики на фронте: в феврале 2026 года впервые со времен наступления в Курской области СОУ возобновили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.

«Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе поголовье вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать неприятеля в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он привел данные о потерях врага в технике за минувшую зиму:

  • 322 танка;
  • 430 боевых бронированных машин;
  • 2 967 артисистем;
  • 110 РСЗО;
  • 55 средств ПВО;
  • пять самолетов;
  • один вертолет;
  • 65 269 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • по одному кораблю и подводной лодке;
  • 11 927 единиц автомобильной техники;
  • 65 – спецтехники.

Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск

Ранее об изменении динамики войны в пользу Украины сообщал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что армия РФ тратит все больше человек на захват территорий. А квадратных километров оккупированного становится все меньше.

