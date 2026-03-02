Усиливаем контроль над Купянском — Сырский подвел итоги зимы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 марта констатировал: «Мы выстояли в этой тяжелой «битве за зиму».

Подводя итоги очередного периода российско-украинской войны, Главком подчеркнул, что Силы обороны за три месяца ликвидировали больше российских солдат, чем врагу удалось привлечь в свои ряды.

«Общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки», — отметил Сырский.

Еще одно свидетельство позитивной динамики на фронте: в феврале 2026 года впервые со времен наступления в Курской области СОУ возобновили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.

«Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе поголовье вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать неприятеля в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он привел данные о потерях врага в технике за минувшую зиму:

322 танка;

430 боевых бронированных машин;

2 967 артисистем;

110 РСЗО;

55 средств ПВО;

пять самолетов;

один вертолет;

65 269 БпЛА оперативно-тактического уровня;

по одному кораблю и подводной лодке;

11 927 единиц автомобильной техники;

65 – спецтехники.

Ранее об изменении динамики войны в пользу Украины сообщал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что армия РФ тратит все больше человек на захват территорий. А квадратных километров оккупированного становится все меньше.