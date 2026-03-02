Усиливаем контроль над Купянском — Сырский подвел итоги зимы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 марта констатировал: «Мы выстояли в этой тяжелой «битве за зиму».
Подводя итоги очередного периода российско-украинской войны, Главком подчеркнул, что Силы обороны за три месяца ликвидировали больше российских солдат, чем врагу удалось привлечь в свои ряды.
«Общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек в сутки», — отметил Сырский.
Еще одно свидетельство позитивной динамики на фронте: в феврале 2026 года впервые со времен наступления в Курской области СОУ возобновили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.
«Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе поголовье вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать неприятеля в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.
Он привел данные о потерях врага в технике за минувшую зиму:
- 322 танка;
- 430 боевых бронированных машин;
- 2 967 артисистем;
- 110 РСЗО;
- 55 средств ПВО;
- пять самолетов;
- один вертолет;
- 65 269 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- по одному кораблю и подводной лодке;
- 11 927 единиц автомобильной техники;
- 65 – спецтехники.
Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
Ранее об изменении динамики войны в пользу Украины сообщал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что армия РФ тратит все больше человек на захват территорий. А квадратных километров оккупированного становится все меньше.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Усиливаем контроль над Купянском — Сырский подвел итоги зимы», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 14:11;