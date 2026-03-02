Посилюємо контроль над Куп’янськом – Сирський підбив підсумки зими

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 2 березня констатував: “Ми вистояли у цій тяжкій “битві за зиму”.

Підбиваючи підсумки чергового періоду російсько-української війни, Головком підкреслив, що Сили оборони за три місяці ліквідували більше російських солдатів, ніж ворогові вдалося залучити до своїх лав.

“Загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби”, – зазначив Сирський.

Ще одне свідчення позитивної динаміки на фронті: в лютому 2026 року вперше з часів наступу в Курській області СОУ відновили контроль над більшою територією, ніж зміг захопити противник.

“Ми проводимо результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті “поголів’я” ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій”, – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Він навів дані щодо втрат ворога в техніці за минулу зиму:

322 танки;

430 бойових броньованих машин;

2967 артисистем;

110 РСЗВ;

55 засобів ППО;

п’ять літаків;

один вертоліт;

65269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

по одному кораблю та підводному човні;

11927 одиниць автомобільної техніки;

65 – спецтехніки.

Раніше про зміну динаміки війни на користь України повідомляв військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Він зазначив, що армія РФ витрачає все більше людей на захоплення територій. А квадратних кілометрів окупованого дедалі менше.