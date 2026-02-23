Live

У РФ – найгірший показник на фронті за 2025 і 2026 рік – Коваленко 📹

Україна 09:32   23.02.2026
Оксана Горун
Армія РФ витрачає дедалі більше людей на захоплення територій. А квадратних кілометрів окупованого дедалі менше. Про це свідчить статистика третього тижня лютого.

Підсумки підбив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Загально за третій тиждень лютого російські окупаційні війська захопили, не повірите, 22 квадратних кілометри території України. Нагадаю, що за другий тиждень захоплено було 33 квадратних кілометри, і це був один із найнижчих показників не тільки 2026 року, а навіть другої половини 2025-го, – заявив Коваленко в огляді на Oboz.ua. – При цьому російські окупаційні війська мали втрати протягом третього тижня 6510 особового складу. Якщо ми зробимо пропорційне співвідношення втраченого людського ресурсу до захоплених територій, то отримаємо 295 тіл за один квадратний кілометр. Нагадаю, що на минулому тижні росіяни втратили 6940 особового складу, але через те, що було захоплено 33 квадратних кілометри території, пропорція становила 210 тіл на один квадратний кілометр. Це один із найгірших показників для росіян в питаннях пропорції витраченого людського ресурсу та захоплених територій. Фактично, на сьогодні російські окупаційні війська на захоплення одного квадратного кілометра території України витрачають 3,5 роти”.

Відео: Oboz.ua

Для порівняння Коваленко нагадав, що влітку 2025-го російська армія просувалася в середньому на 130-150 квадратних кілометрів на тиждень. Таким чином, скорочення темпів просування відбулося в рази. Оглядач зазначив, що настільки низький показник просування ЗС РФ на фронті забезпечений, у тому числі й контратаками Сил оборони (найактивніше вони зараз ідуть на Запорізькому напрямку).

“Які можна зробити висновки? Що ефективність, коефіцієнт корисної дії від цієї м’ясної навали вже “не альо”, – підсумував Олександр Коваленко.

