У РФ — самый плохой показатель на фронте за 2025 и 2026 год — Коваленко 📹

Армия РФ тратит все больше человек на захват территорий. А квадратных километров оккупированного становится все меньше. Об этом свидетельствует статистика третьей недели февраля.

Итоги подвел военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Всего за третью неделю февраля российские оккупационные войска захватили, не поверите, 22 квадратных километра территории Украины. Напомню, что за вторую неделю было захвачено 33 квадратных километра, и это был один из самых низких показателей не только 2026 года, а даже второй половины 2025-го. 22 квадратных километра захваченных территорий – это фактически самый плохой показатель не только 2026-го, но и всего 2025 года, — заявил Коваленко в обзоре на Oboz.ua. — При этом российские оккупационные войска имели потери в течение третьей недели 6510 личного состава. Если мы сделаем пропорциональное соотношение потраченного человеческого ресурса к захваченным территориям, то получим 295 тел за квадратный километр. Напомню, что на прошлой неделе россияне потеряли 6940 личного состава, но из-за того, что было захвачено 33 квадратных километра территории, пропорция составляла 210 тел на один квадратный километр. Это один из самых плохих показателей для россиян в вопросах пропорции затраченного человеческого ресурса и захваченных территорий. Фактически, на сегодня российские оккупационные войска на захват одного квадратного километра территории Украины тратят 3,5 роты».

Видео: Oboz.ua

Для сравнения Коваленко напомнил, что летом 2025 года российская армия продвигалась в среднем на 130-150 квадратных километров в неделю. Таким образом сокращение темпов продвижения произошло в разы. Обозреватель отметил, что настолько низкий показатель продвижения ВС РФ на фронте обеспечен, в том числе и контратаками Сил обороны (наиболее активно они сейчас идут на Запорожском направлении).

«Какие можно сделать выводы? Что эффективность, коэффициент полезного действия от всего этого мясного нашествия уже «не але», — подытожил Александр Коваленко.