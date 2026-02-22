Live

Россияне в Купянске начали сдаваться в плен: что происходит в городе (видео)

Записано 12:54   22.02.2026
Оксана Горун
Россияне в Купянске начали сдаваться в плен: что происходит в городе (видео)

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона поделился последними сведениями о событиях в Купянске.

 По его оценкам, оккупанты не контролируют даже 3% города, как это выглядит на карте DeepState.

«Там несколько строений. И там россияне находятся. За последние сутки отмечено 20 позывных. Еще сутки назад три россиянина в Купянске сдались в плен. Извините, сейчас просто не знаю подробностей, но знаю статистику. Сдались. Поэтому они там просто пробуют выжить в нескольких зданиях. Это все, что они способны делать по состоянию на данный момент. И поскольку их количество там составляет несколько десятков, то здесь речь не идет о какой-либо боеспособной силе. Здесь речь идет о людях, которые оказались в ловушке и хотят в этой ловушке как-то выжить в надежде на что-то. Не знаю, на что они надеются. Может, им тоже рассказывают, что Купянск уже почти взят, просто до них не успели дойти», — прокомментировал Трегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Спикер Объединенных сил отметил, что российская армия активно атакует плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола — на востоке от Купянска. Без особого успеха. Хотя численное преимущество — на стороне россиян, превратить его в захваченные территории врагу не удается.

«Здесь следует учитывать то, что они должны по открытой местности пытаться подобраться к городу со зданиями. Купянск все же не Волчанск. Он не настолько разрушен. И фактически они лезут как на средневековый замок. Они просто подбираются по килл-зоне к городу, в котором, в принципе, достаточно организованные украинские позиции. Потому без успехов», — объяснил Трегубов.

Читайте также: Четыре года большой войны: провал РФ на Харьковщине – обзор фронта (видео)

Автор: Оксана Горун
