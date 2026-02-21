Четыре года великой войны: провал РФ на Харьковщине – обзор фронта (видео)

За четыре года большой войны в Харьковской области враг не контролирует ни одного райцентра. Торможение наступления под Волчанском. Неизвестная судьба жителей Купянска. Антидроновое прикрытие Харькова. О сомнительных достижениях оккупантов — далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Боев на Харьковщине стало меньше. В среднем – около десяти в сутки. Враг атакует в районе Волчанска и на восточном берегу Оскола под Купянском. Тщетно. Через неделю никаких изменений на карте фронта от Deep State не произошло. В то же время, Институт изучения войны информировал об успехах Сил обороны Украины. А именно – есть продвижение на севере Вильчи, населенный пункт сейчас в «серой зоне». А также – в центре Купянска, который зачищают от остатков врага. Контратаки СОУ проходят на севере города. Оккупанты тем временем оживились в районе Боровой.

Шли, шли – и около Купянска… Остановились

Четвертую годовщину полномасштабного вторжения российская армия будет отмечать не парадом на Крещатике. И даже не стоянием на Осколе посреди Купянска. Продолжительность войны уже превзошла советско-немецкую сорок первого – сорок пятого годов. Однако вместо поднятия флага над Рейсхтагом российские войска бросают группы смертников совершать флаговтыки в поселке Купянск-Узловой. Понимание того, что это не похоже на успех, постепенно проникает даже в рафинированные пропагандистские программы российского ТВ.

«Мы еще не начинали» – этот аргумент остался фактически единственным в арсенале российской пропаганды. Сомнительно он звучал еще в две тысячи двадцать второй. За четыре года этого «не бьем по-настоящему» количество ракетных ударов, нанесенных РФ по Украине превысило десять тысяч. Количество ударов КАБами только за прошлый год составило шестьдесят тысяч, а беспилотников запустили – сто тысяч. Такие данные привела правительственная организация United24. За четыре года, по данным Генштаба ВСУ, вражеская армия потеряла убитыми и ранеными более миллиона двухсот тысяч воинов. Уничтожены свыше одиннадцати с половиной тысяч танков, двадцати четырех тысяч ББМ, около ста тысяч единиц различной техники. В том числе – двадцать девять кораблей и две подводные лодки. Такие потери сопоставимы разве что с мировыми войнами. Однако армия оккупантов до сих пор не захватила Донбасс. А в Харьковской области не контролирует ни одного райцентра.

30 оккупантов в Купянске

В Купянске остаются около тридцати российских оккупантов. Такие данные привел в комментарии «Объективу» начальник Купянской МВА Андрей Беседин. Город разрушен. Среди боевых действий и руин в нем остаются гражданские – те, кто отказывался от эвакуации в течение двух лет.

«Враги еще остаются в Купянске. Их немного, но они есть. Прячутся. Наши Силы обороны пытаются их инфильтрировать, пытаются уничтожить. Я уверен, что небольшой промежуток времени – и полностью территория Купянской громады будет зачищена. За последний месяц 74 наших купянчанина были эвакуированы. На сегодняшний день это уже более 40 человек. В этом месяце лучше статистика и мы видим лучшую динамику эвакуации. Это говорит о том, что россиян меньше стало. И нашим ребятам безопаснее и есть большая возможность вывозить людей. Если мы говорим непосредственно о городе Купянск – это 436 не уехавших людей. Судьба этих людей, к сожалению, нам неизвестна», – рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Несмотря на очевидный провал надежд захватить Купянск, российские официальные лица продолжают контролировать его на словах. А военные гибнут в тщетных попытках приблизить эти слова к реальности.

«Командование ГВ «Запад» противника продолжает свои попытки привести слова в соответствие с действительностью. То есть исправить положение в районе Купянска. Пытаясь прорваться в район Ковшаровки и Купянска-Узлового. Пока им удалось инфильтровать отдельные малые пехотные группы в район Куриловки на восточную окраину и к Ковшаровке вышли они. Но никаких в соответствии со словами генерала Герасимова зачисток и контроля территории там и в помине нет», – отмечал военный обозреватель «Информационного споротивления Константин Машовец».

Торможение возле Волчанска

Еще неделю назад команда Deep State анонсировала вероятные плохие новости из района Волчанска. Серая зона там расширялась, оккупанты продвигались на юг. Однако аналитики больше не корректировали карту. А само наступление, похоже, затормозилось.

«Вытормозилось наступление на Волчанском/Харьковском направлении у противника. Как я говорил, замысел состоит в том, чтобы через Белый Колодезь выйти на Великий Бурлук с двух сторон. С этого плацдарма на Осколе, одновременно действовать через Меловое-Амбарное и Двуречанский плацдарм. И одновременно со стороны Волчанска. Пока они вытормозились и тут, и тут», – говорил Машовец.

Единственный участок фронта, где у оккупантов есть определенные продвижения на Харьковщине – это Боровское направление, говорит Машовец. Речь идет об участке у побережья Оскола – между Боровой и оккупированной Кругляковкой. Здесь, по данным обозревателя, у вражеской армии есть успехи в районе Загрызово и Боровской Андреевки. По оценкам Машовца, план РФ состоит в расширении плацдарма на Осколе – вплоть до Боровой. Однако до этого далеко.

Антидроновые сетки на севере Харькова

Наиболее успешная российская армия традиционно в терроре мирного населения. Количество вражеских дронов постоянно увеличивается. А территория, куда они долетают, расширяется.

«Мы констатируем, что российские дроны расширяют территории, по которым они попадают. Должны оперативно этому противодействовать. Здесь у нас, конечно, и Изюмский район, и Купянский район под ударами, ну и, в конце концов, город Харьков. Окрестности города Харькова, север, например, так же затягиваем антидроновыми сетками, потому что единичные случаи есть, когда долетает до нас определенный хлам из Российской Федерации», – рассказывал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Тяжелой остается ситуация в энергетике Украины из-за массированных российских ударов этой зимой. Однако в целом по состоянию на конец четвертого года полномасштабной войны о глобальных успехах оккупантов или знаменитом достижении целей так называемой «специальной военной операции», очевидно, речь не идет.