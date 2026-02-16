«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал: территория, которую атакую российские дроны на Харьковщине, расширяется. Из-за этого приходится оперативно реагировать на новые вызовы и противодействовать угрозам.
В частности, Харьковщину защищают антидроновыми сетками.
«Должны оперативно этому противодействовать. Здесь у нас, конечно, и Изюмский район, и Купянский район под ударами, ну и, в конце концов, и город Харьков. Около города Харькова, север, например, так же затягиваем антидроновыми сетками, потому что единичные случаи есть, когда долетает до нас определенный хлам из Российской Федерации», – сказал начальник ХОВА.
