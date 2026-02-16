Live

“Долітає мотлох”: Синєгубов про встановлення антидронових сіток навколо міста

Україна 10:37   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: територія, яку атакують російські дрони на Харківщині, розширюється. Через це доводиться оперативно реагувати на нові виклики та протидіяти загрозам. 

Зокрема, Харківщину захищають антидроновими сітками.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Маємо оперативно цьому протидіяти. Тут у нас, звичайно, і Ізюмський район, і Куп’янський район під ударами, ну, і, врешті-решт, і місто Харків. Околиці міста Харкова, північ, наприклад, так само затягуємо антидроновими сітками, тому що поодинокі випадки є, коли долітає до нас певний мотлох з Російської Федерації”, – пояснив начальник ХОВА.

