“Долітає мотлох”: Синєгубов про встановлення антидронових сіток навколо міста
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: територія, яку атакують російські дрони на Харківщині, розширюється. Через це доводиться оперативно реагувати на нові виклики та протидіяти загрозам.
Зокрема, Харківщину захищають антидроновими сітками.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Маємо оперативно цьому протидіяти. Тут у нас, звичайно, і Ізюмський район, і Куп’янський район під ударами, ну, і, врешті-решт, і місто Харків. Околиці міста Харкова, північ, наприклад, так само затягуємо антидроновими сітками, тому що поодинокі випадки є, коли долітає до нас певний мотлох з Російської Федерації”, – пояснив начальник ХОВА.
