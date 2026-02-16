Live

Синєгубов: через обстріли регіону постраждав 15-річний підліток

Події 08:58   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни атакували вісім населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у с.Тетянівка Шевченківської громади, попередньо, постраждали 5 людей, серед них – 15-річна дитина: зазнали гострої стресової реакції 57-річна жінка і 61-річний чоловік, щодо решти постраждалих інформація уточнюється”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині “прилетіло” таке озброєння:

  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, два автомобілі (с. Тетянівка); у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (с. Вільхівка), приватний будинок (сел. Слатине); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
