Live

Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток

Происшествия 08:58   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток

В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в с. Татьяновка Шевченковской громады, предварительно, пострадали пять человек, среди них – 15-летний ребенок: подверглись острой стрессовой реакции 57-летняя женщина и 61-летний мужчина, относительно остальных пострадавших информация уточняется», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине «прилетело» такое вооружение:

  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден частный дом и хозпостройка.

«В Купянском районе поврежден частный дом, два автомобиля (с. Татьяновка); в Харьковском районе повреждено складское помещение (с. Ольховка), частный дом (сел. Слатино); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (г. Лозовая)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Дело «Мидас»: экс-министру энергетики НАБУ вручило подозрение

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

12.02.2026
В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)
11.02.2026
Новости Харькова — главное 11 февраля: трагедия в Богодухове, Терехов про свет
11.02.2026
Отец был демобилизованным военным: подробности о погибшей семье в Богодухове
10.02.2026
В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)
09.02.2026
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".