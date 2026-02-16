Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток

В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в с. Татьяновка Шевченковской громады, предварительно, пострадали пять человек, среди них – 15-летний ребенок: подверглись острой стрессовой реакции 57-летняя женщина и 61-летний мужчина, относительно остальных пострадавших информация уточняется», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине «прилетело» такое вооружение:

девять БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден частный дом и хозпостройка.

«В Купянском районе поврежден частный дом, два автомобиля (с. Татьяновка); в Харьковском районе повреждено складское помещение (с. Ольховка), частный дом (сел. Слатино); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (г. Лозовая)», – добавил Синегубов.