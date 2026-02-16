Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток
В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в с. Татьяновка Шевченковской громады, предварительно, пострадали пять человек, среди них – 15-летний ребенок: подверглись острой стрессовой реакции 57-летняя женщина и 61-летний мужчина, относительно остальных пострадавших информация уточняется», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине «прилетело» такое вооружение:
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден частный дом и хозпостройка.
«В Купянском районе поврежден частный дом, два автомобиля (с. Татьяновка); в Харьковском районе повреждено складское помещение (с. Ольховка), частный дом (сел. Слатино); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (г. Лозовая)», – добавил Синегубов.
