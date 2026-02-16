Live

Дело «Мидас»: экс-министру энергетики НАБУ вручило подозрение

Происшествия 08:40   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Бывшего министра энергетики подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации, пишут в НАБУ. Вероятно, речь идет о Германе Галущенко. 

Так в НАБУ установили, что еще в феврале 2021 года острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) участники преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Его возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис – знакомый участников организации. По данным следствия, он помогал с отмыванием незаконных доходов. Кроме того, среди «инвесторов» фонда фигурирует семья подозреваемого.

«В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках. Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе», – передают в НАБУ.

На счета фонда семьи подозреваемого поступило более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

«15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира», – добавили в сообщении.

Напомним, экс-министра энергетики задержали 15 февраля при пересечении границы в рамках дела «Мидас», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. НАБУ не называло имя задержанного, но ранее «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в политических кругах сообщила о задержании Германа Галущенко — министра энергетики с 2021 по 2025 год.

