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Ночная ракетная атака и налет «шахедов» на Украину: что известно (обновлено)

Происшествия 08:50   08.05.2024
Оксана Горун
Ночная ракетная атака и налет «шахедов» на Украину: что известно (обновлено) Фото: Владимир Зеленский/telegram

Ночью в Украине была очередная массированная ракетная атака, под ударом — объекты энергетики, есть пострадавшие (в том числе — 8-летний ребенок) и разрушения.

«Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сообщил утром 8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ночная массированная атака ракетами началась около 3:30, перед этим — в районе полуночи — на территорию Украины залетели «шахеды».

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что для атаки россияне использовали 76 средств воздушного нападения, в том числе 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Защитники неба сбили 39 ракет и 20 БПЛА.

В основном враг нацеливался на центральные и западных области Украины. О взрывах и работе ПВО сообщали в соцсетях Харьковской, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Запорожской областей.

Министр МВД Украины Игорь Клименко отметил, что над ликвидацией последствий атаки работают 350 спасателей и 100 единиц техники.

«Враг атаковал семь регионов Украины. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области — один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарноспасательной части», — написал Клименко утром 8 мая. Он также опубликовал видео с места одного из «прилетов».

О пострадавших сообщили начальники Кировоградской и Киевской ОВА.

«В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок восьми лет. Разрушения понесли предварительно 13 частных домов и почти три десятка гаражей», — сообщил утром 8 мая начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В Киевской области известно о двух раненых из-за падения обломков сбитых ракет и БПЛА.

«Падение обломков зафиксировано в четырех районах области. К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу», — проинформировал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его данным, в регионе повреждены электросети.

О «прилете» в области сообщил и начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«Враг атакует объекты критической инфраструктуры. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! К сожалению есть попадания», — написал он.

Взрыв ночью слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что сработала система ПВО.

«8 мая, 02:42, г. Харьков силами ПВО в северной части города были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших», — проинформировал утром 8 мая начальник ХОВА.

В Днепропетровской области ночью сработала система ПВО, о «прилетах» информации нет.

«Защитники неба сбили над областью четыре ракеты и пять «шахедов», — сообщил начальник Днепропетровской ОВА  Сергей Лысак.

Читайте также: Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину через границу — Генштаб

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Украине была очередная массированная ракетная атака, под ударом — объекты энергетики, есть пострадавшие (в том числе — 8-летний ребенок) и разрушения".