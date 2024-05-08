Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину через границу — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили вражескую ДРГ на севере от Харькова.

«Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Село Пыльная находится прямо у границы с РФ, на севере от Харькова.

Генштаб сообщил также о массированной ракетной атаке по Украине ночью.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется», — отметили в Генштабе.

Авиаудары в течение суток получили населенные пункты Двуречанское и Синьковка в Харьковской области.

На фронте зафиксировали 84 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

Авиация и ракетчики Сил обороны нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, одному складу ГСМ и пяти районам сосредоточения оккупантов.