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Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину через границу — Генштаб

Происшествия 07:28   08.05.2024
Оксана Горун
Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину через границу — Генштаб Иллюстрация: карта DeepState

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили вражескую ДРГ на севере от Харькова.

«Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Село Пыльная находится прямо у границы с РФ, на севере от Харькова.

Генштаб сообщил также о массированной ракетной атаке по Украине ночью.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется», — отметили в Генштабе.

Авиаудары в течение суток получили населенные пункты Двуречанское и Синьковка в Харьковской области.

На фронте зафиксировали 84 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

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Авиация и ракетчики Сил обороны нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, одному складу ГСМ и пяти районам сосредоточения оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 07:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили вражескую ДРГ на севере от Харькова".