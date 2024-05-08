Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину через границу — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили вражескую ДРГ на севере от Харькова.
«Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
Село Пыльная находится прямо у границы с РФ, на севере от Харькова.
Генштаб сообщил также о массированной ракетной атаке по Украине ночью.
«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется», — отметили в Генштабе.
Авиаудары в течение суток получили населенные пункты Двуречанское и Синьковка в Харьковской области.
На фронте зафиксировали 84 боевых столкновения.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
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Авиация и ракетчики Сил обороны нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, одному складу ГСМ и пяти районам сосредоточения оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, дрг, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили вражескую ДРГ на севере от Харькова".