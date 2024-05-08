Главные новости Харькова 8 мая: ДРГ на границе, ночью атаковали «шахеды»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:37
Российская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину — Генштаб
«Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 8 мая Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении отбили 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. По Харьковщине зафиксировали два авиаудара: по Двуречанскому и Синьковке.
07:12
Тревога в течение ночи и налет «шахедов»
Тревога в Харькове была объявлена в течение всей ночи — с 22:51 по 06:04. Около полуночи начался массовый налет «шахедов» на Украину. В том числе об опасности Воздушные силы ВСУ предупреждали и Харьковскую область. В 02:39 ВС ВСУ повторно предупредили о движении БПЛА в Харьковской области. По данным защитников неба, «шахеды» летели «транзитом» — на Полтавщину и Днепропетровщину.
В 02:42 в Харькове слышали взрыв, а в 02:44 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что беспилотники — над Харьковом.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков под ударом, предварительно — «шахедами».
Утром россияне нанесли по территории Украины массированный ракетный удар. По состоянию на 7 утра 8 мая подробности о последствиях «прилетов» еще выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, терехов, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".