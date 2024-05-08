«Сейчас их будут оперировать» — Терехов о трех раненых детях в Харькове

Трое детей 13, 14 и 15 лет, пострадавших в результате удара РФ по Харькову, находятся в тяжелом состоянии.

«Место «прилета» – это стадион, расположенный возле школы в одном из районов Харькова. Там вокруг стадиона находятся многоэтажные жилые дома, это спальный район Харькова. Трое детей 13, 14 и 15 лет гуляли на этом стадионе, произошел «прилет». Они сейчас находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Сейчас их будут оперировать, я только что связывался с врачами. Кроме этого, пострадали еще два человека, мужчина и женщина. Их состояние средней тяжести. Они тоже госпитализированы. Взрывной волной выбиты много окон в многоэтажных домах. Кроме того, наши коммунальщики обследуют крыши этих домов», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей. Предварительно, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения. По состоянию на 14:20 было известно о 5 пострадавших. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил Синегубов.