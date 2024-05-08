РФ ударила по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили, что пострадали дети

Армия РФ нанесла удары по Харькову.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.