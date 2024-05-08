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РФ ударила по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили, что пострадали дети

Происшествия 13:36   08.05.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили, что пострадали дети Скриншот

Армия РФ нанесла удары по Харькову.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла удары по Харькову.".