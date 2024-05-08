РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
Армія РФ завдала ударів по Харкову.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильоти» зафіксували у житловому районі міста.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, пострадали, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала ударів по Харкову.".