РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти

Армія РФ завдала ударів по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильоти» зафіксували у житловому районі міста.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.