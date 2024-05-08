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РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти

Події 13:36   08.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти

Армія РФ завдала ударів по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильоти» зафіксували у житловому районі міста.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала ударів по Харкову.".