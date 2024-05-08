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У Харкові було чутно вибух: попереджали про ракетну небезпеку

Події 11:11   08.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: попереджали про ракетну небезпеку

Близько 11:10 у Харкові було чутно вибух.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харківщини бути в укриттях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:10 у Харкові було чутно вибух.".