У Харкові було чутно вибух: попереджали про ракетну небезпеку

Близько 11:10 у Харкові було чутно вибух.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харківщини бути в укриттях.