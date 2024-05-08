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Синєгубов повідомив про мету ДРГ, яка намагалася прорватися на Харківщину

Події 10:57   08.05.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про мету ДРГ, яка намагалася прорватися на Харківщину

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: російську ДРГ вчасно виявили, вона намагалася перетнути кордон.

 “ДРГ — це від п’яти до 10 людей. Групу вчасно виявили, стосовно знищення чи нанесення ураження чекаємо інформації від Генштабу. ДРГ ми фіксували минулого тижня, про це ми доповідали. Не виключено повторення заходів таких груп”, – повідомив Синєгубов, передає “Суспільне”.

Метою ДРГ, за словами начальника ХОВА, була розвідка.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські диверсанти намагалися прорватися через кордон на півночі від Харкова – в районі села Пильна. Сили оборони припинили ці дії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: російську ДРГ вчасно виявили, вона намагалася перетнути кордон".