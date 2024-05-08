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В Харькове раздались взрывы: Мельник призывает не снимать работу ПВО

Происшествия 13:29   08.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздались взрывы: Мельник призывает не снимать работу ПВО

Около 13:25 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена. До этого «отбой» раздался в 11:53.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. А также в 11:20.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:25 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".