В Харькове раздались взрывы: Мельник призывает не снимать работу ПВО

Около 13:25 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена. До этого «отбой» раздался в 11:53.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. А также в 11:20.