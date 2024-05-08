«Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові
Троє дітей 13, 14 і 15 років, які постраждали внаслідок удару РФ по Харкову, знаходяться у важкому стані.
«Місце «прильоту» – це стадіон, який розташований біля школи в одному з районів Харкова. Там навколо стадіону знаходяться багатоповерхові житлові будинки, це спальний район Харкова. Троє дітей 13, 14 і 15 років гуляли на цьому стадіону, стався «приліт». Вони зараз знаходяться у лікарні, у тяжкому стані. Зараз будуть їх оперувати, я тільки що зв’язувався з лікарями. Крім цього, постраждали ще двоє людей, чоловік і жінка. Їхній стан середньої тяжкості. Вони теж госпіталізовані. Вибуховою хвилею вибито багато вікон в багатоповерхових будинках. Крім цього, наші комунальники обстежують дахи цих будинків», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Станом на 14:20 було відомо про 5 постраждалих. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє дітей 13, 14 і 15 років, які постраждали внаслідок удару РФ по Харкову, знаходяться у важкому стані.".