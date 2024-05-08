Ракета влучила в стадіон, де гуляли діти – мер про «приліт» у Харкові (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці «прильоту» по Харкову 8 травня.
«В котрий раз був обстріляний Харків. На жаль, ракета потрапила на стадіон, де гуляли у цей час діти. Троє поранених, двоє дітей в важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні в кареті швидкої допомоги. Одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена», – сказав мер.
Кількість постраждалих зросла до пʼяти, уточнив Терехов в телеграм. Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років, додав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці «прильоту» по Харкову 8 травня.".