Ракета попала на стадион, где гуляли дети – мэр о «прилете» в Харькове (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности «прилета» по Харькову 8 мая.

«В который раз был обстрелян Харьков. К сожалению, ракета попала на стадион, где гуляли дети. Трое раненых, двое детей в тяжелом состоянии. Сейчас они едут в больницу в карете скорой помощи. Один ребенок более — менее нормальный, но тоже ранен», — сказал мэр.

Количество пострадавших возросло до пяти, уточнил Терехов в Telegram. Пострадали также мужчина 55 лет и женщина 80 лет, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей. Предварительно, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения.