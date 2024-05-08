РФ попала по территории образовательного учреждения в Харькове – Синегубов
Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения в Харькове.
«Есть данные о двух пострадавших детях – мальчиках 13 и 15 лет», – отметил Синегубов.
Состояние одного из пострадавших детей тяжелое, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Позже Синегубов уточнил, что медики оказывают помощь еще одному ребенку. Ранение получил 12-летний мальчик.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, прилеты, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения в Харькове.".