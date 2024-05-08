Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА
Удар росіян прийшовся по Салтівському району, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Був удар по Салтівському району, біля школи – спортивний майданчик, де перебували діти. Тип боєприпасу ворожого встановлюється. Наразі проходять всі необхідні дослідження. Троє дітей у вкрай важкому стані доставлені до лікарні. Зараз лікарі з вузькопрофільних лікарень міста зібрались в одному місці, всі зусилля направлені на порятунок життів. Наразі також внаслідок цього удару звернулися ще двоє дорослих. Їхній стан оцінюється. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків», – зазначив Синєгубов.
Він підкреслив, що наразі в Харкові навчальний процес відбувається лише онлайн, або у захисних спорудах. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Станом на 14:20 було відомо про 5 постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, сінєгубов, салтовка, удар, Харків, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар росіян прийшовся по Салтівському району, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".