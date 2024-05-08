Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА

Удар росіян прийшовся по Салтівському району, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Був удар по Салтівському району, біля школи – спортивний майданчик, де перебували діти. Тип боєприпасу ворожого встановлюється. Наразі проходять всі необхідні дослідження. Троє дітей у вкрай важкому стані доставлені до лікарні. Зараз лікарі з вузькопрофільних лікарень міста зібрались в одному місці, всі зусилля направлені на порятунок життів. Наразі також внаслідок цього удару звернулися ще двоє дорослих. Їхній стан оцінюється. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків», – зазначив Синєгубов.

Він підкреслив, що наразі в Харкові навчальний процес відбувається лише онлайн, або у захисних спорудах. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Станом на 14:20 було відомо про 5 постраждалих.