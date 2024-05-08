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Россияне ударили возле школы на Салтовке, трое детей в тяжелом состоянии

Происшествия 14:35   08.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили возле школы на Салтовке, трое детей в тяжелом состоянии

Удар россиян пришелся по Салтовскому району, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Был удар по Салтовскому району, возле школы – спортивная площадка, где находились дети. Тип вражеского боеприпаса устанавливается. Проходят все необходимые исследования. Трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сейчас врачи из узкопрофильных больниц города собрались в одном месте, все усилия направлены на спасение жизней. В результате этого удара обратились еще двое взрослых. Их состояние оценивается. Есть повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов», — отметил Синегубов.

Он подчеркнул, что сейчас в Харькове учебный процесс проходит только онлайн или в защитных сооружениях. Мальчики в возрасте 13, 14, 15 лет просто играли в футбол на спортивной площадке.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей. Предварительно, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения. По состоянию на 14:20 было известно о 5 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар россиян пришелся по Салтовскому району, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".