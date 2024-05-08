Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео

Происшествия 18:52   08.05.2024
Елена Нагорная
Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео

Правоохранители еще устанавливают, чем был нанесен удар по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая.

Это был либо беспилотник, либо ракета воздушного базирования, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В Харькове, мы знаем, это может быть без сигнала воздушной тревоги. Потому что скорость ракет такая, которая не позволяет их своевременно перехватывать и сообщать. Попадание в детскую футбольную площадку, которая расположена на территории средней школы, среди жилого массива», — сказал Тимошко.

Он напомнил, что в результате этой атаки пострадали семь гражданских. Получили ранения 55-летний мужчина, 32-летняя женщина, двое мальчиков 2009 года рождения, мальчик 2010 года рождения и 8-летняя девочка. У 81-летней женщины — острая реакция на стресс, ее не госпитализировали.

В пресс-службе мэрии сообщили, что коммунальщики устраняют последствия обстрела. Во дворах многоэтажек убирают стекло и мусор, а также распиливают поврежденные ветки деревьев.

Открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: «Сейчас их будут оперировать» — Терехов о троих раненых детях в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 8.05: «прилет» у школы, среди раненых четверо детей
Главные новости Харькова 8.05: «прилет» у школы, среди раненых четверо детей
08.05.2024, 20:02
Чего ждать Харькову от РФ 9 мая, сообщил Тимошко (видео)
Чего ждать Харькову от РФ 9 мая, сообщил Тимошко (видео)
08.05.2024, 16:44
Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео
Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео
08.05.2024, 18:52
Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото)
Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото)
08.05.2024, 19:28
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
07.05.2024, 11:01
Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая
Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая
08.05.2024, 20:17

Новости по теме:

17:19
До семи возросло число пострадавших в результате удара по стадиону в Харькове
14:51
«Сейчас их будут оперировать» — Терехов о трех раненых детях в Харькове
14:35
Россияне ударили возле школы на Салтовке, трое детей в тяжелом состоянии
14:11
Ракета попала на стадион, где гуляли дети – мэр о «прилете» в Харькове (видео)
13:46
РФ попала по территории образовательного учреждения в Харькове – Синегубов

Вы читали новость: «Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители еще устанавливают, чем был нанесен удар по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая".