Чем били по школьному стадиону в Харькове, выясняют: полиция показала видео
Правоохранители еще устанавливают, чем был нанесен удар по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая.
Это был либо беспилотник, либо ракета воздушного базирования, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«В Харькове, мы знаем, это может быть без сигнала воздушной тревоги. Потому что скорость ракет такая, которая не позволяет их своевременно перехватывать и сообщать. Попадание в детскую футбольную площадку, которая расположена на территории средней школы, среди жилого массива», — сказал Тимошко.
Он напомнил, что в результате этой атаки пострадали семь гражданских. Получили ранения 55-летний мужчина, 32-летняя женщина, двое мальчиков 2009 года рождения, мальчик 2010 года рождения и 8-летняя девочка. У 81-летней женщины — острая реакция на стресс, ее не госпитализировали.
В пресс-службе мэрии сообщили, что коммунальщики устраняют последствия обстрела. Во дворах многоэтажек убирают стекло и мусор, а также распиливают поврежденные ветки деревьев.
Открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: діти, дети, полиция, пострадавшие, стадион, тимошко, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители еще устанавливают, чем был нанесен удар по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая".