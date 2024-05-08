Чим били по шкільному стадіону в Харкові, з’ясовують: поліція показала відео
Правоохоронці ще встановлюють, чим було завдано удару по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова вдень 8 травня.
Це був або безпілотник, або ракета повітряного базування, повідомив голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“У Харкові, ми знаємо, це може бути без сигналу повітряної тривоги. Тому що швидкість ракет така, яка не дозволяє їх своєчасно перехоплювати та повідомляти. Влучання в дитячий футбольний майданчик, який розташований на території середньої школи, серед житлового масиву”, – сказав Тимошко.
Він нагадав, що внаслідок цієї атаки постраждали семеро цивільних. Отримали поранення 55-річний чоловік, 32-річна жінка, двоє хлопчиків 2009 року народження, хлопчик 2010 року народження та 8-річна дівчинка. У 81-річної жінки – гостра реакція на стрес, її не ушпиталювали.
У пресслужбі мерії повідомили, що комунальники усувають наслідки обстрілу. У дворах багатоповерхівок прибирають скло та сміття, а також розпилюють пошкоджені гілки дерев.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували у житловому районі міста. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ще встановлюють, чим було завдано удару по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова вдень 8 травня".