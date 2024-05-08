Чим били по шкільному стадіону в Харкові, з’ясовують: поліція показала відео

Правоохоронці ще встановлюють, чим було завдано удару по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова вдень 8 травня.

Це був або безпілотник, або ракета повітряного базування, повідомив голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“У Харкові, ми знаємо, це може бути без сигналу повітряної тривоги. Тому що швидкість ракет така, яка не дозволяє їх своєчасно перехоплювати та повідомляти. Влучання в дитячий футбольний майданчик, який розташований на території середньої школи, серед житлового масиву”, – сказав Тимошко.

Він нагадав, що внаслідок цієї атаки постраждали семеро цивільних. Отримали поранення 55-річний чоловік, 32-річна жінка, двоє хлопчиків 2009 року народження, хлопчик 2010 року народження та 8-річна дівчинка. У 81-річної жінки – гостра реакція на стрес, її не ушпиталювали.

У пресслужбі мерії повідомили, що комунальники усувають наслідки обстрілу. У дворах багатоповерхівок прибирають скло та сміття, а також розпилюють пошкоджені гілки дерев.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували у житловому районі міста. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.