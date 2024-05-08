До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові

Із семи постраждалих внаслідок удару по шкільному стадіону на Салтівці четверо – діти.

Внаслідок вибуху легке поранення у 32-річної жінки та вибухове поранення голови із закритою черепно-мозковою травмою у 8-річної дівчинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 55-річний чоловік, двоє 15-річних підлітків та 14-річний хлопчик, повідомили у Нацполіці. Останній із вибуховими травмами доставлений до медичного закладу. У 81-річної жінки гостра реакція на стрес від госпіталізації відмовилася.

“Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Станом на 14:20 було відомо про 5 постраждалих. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив Синєгубов.