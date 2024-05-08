Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові

Події 17:19   08.05.2024
Оксана Якушко
До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові Фото: Олег Синєгубов

Із семи постраждалих внаслідок удару по шкільному стадіону на Салтівці четверо – діти. 

Внаслідок вибуху легке поранення у 32-річної жінки та вибухове поранення голови із закритою черепно-мозковою травмою у 8-річної дівчинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 55-річний чоловік, двоє 15-річних підлітків та 14-річний хлопчик, повідомили у Нацполіці. Останній із вибуховими травмами доставлений до медичного закладу. У 81-річної жінки гостра реакція на стрес від госпіталізації відмовилася.

“Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей. Попередньо, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Станом на 14:20 було відомо про 5 постраждалих. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив Синєгубов.

Читайте також: «Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Безоплатну окнодіагностику отримали понад 22 тисяч мешканців Харківщини
Безоплатну окнодіагностику отримали понад 22 тисяч мешканців Харківщини
08.05.2024, 18:33
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
08.05.2024, 13:36
В Україні знеструмили підприємства, але можуть й доми та квартири: як уникнути
В Україні знеструмили підприємства, але можуть й доми та квартири: як уникнути
08.05.2024, 18:15
Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові
Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові
08.05.2024, 18:00
До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові
До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові
08.05.2024, 17:19
Яка небезпека чекає на Харків 9 травня з боку РФ, повідомив Тимошко (відео)
Яка небезпека чекає на Харків 9 травня з боку РФ, повідомив Тимошко (відео)
08.05.2024, 16:44

Новини за темою:

14:51
«Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові
14:35
Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА
14:11
Ракета влучила в стадіон, де гуляли діти – мер про «приліт» у Харкові (відео)
13:46
Росіяни влучили по території освітньої установи в Харкові – Синєгубов
13:36
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти

Ви читали новину: «До 7 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару по школі у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 17:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із семи постраждалих внаслідок удару по шкільному стадіону на Салтівці четверо – діти. ".